В Коломне проведут благоустройство набережной Дмитрия Донского

В 2026 году в Коломне начнется благоустройство набережной Дмитрия Донского, проект стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в прошлом году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В рамках обновления здесь появятся детская площадка с игровыми элементами и зоной для родителей под навесами, спортивный кластер с площадками для пляжного волейбола, баскетбола, падел-тенниса, кроссфита и воркаута. Кроме того, специалисты обустроят кафе с террасой и качелями-шезлонгами, смотровую площадку для городских концертов, зоны для собак, тюбинг-горки, новый пляж с развитой инфраструктурой и спортивными площадками и не только.

