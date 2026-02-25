В Коломне проведут капремонт учебного корпуса школы

На улице Зайцева, 11, в Коломне продолжается капитальный ремонт учебного корпуса школы № 14. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 20 человек. Они ведут демонтажные, общестроительные и отделочные работы.

Площадь здания составляет более 2,1 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только. Открыть учреждение планируют к сентябрю 2026 года.

