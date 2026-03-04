В Коломне проверили качество семенного материала лука-севка

В Коломне специалисты районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» проверили качество семенного материала лука-севка. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего было проверено 317 тонн лука семи сортов. Это лук, который предназначен для весенней реализации.

По итогам исследований было установлено, что продукция полностью соответствует стандартам ГОСТ 300388-93.

В прошлом сезоне местные производители 913 тонн лука.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о высоких результатах региона в сфере АПК.