В Коломне состоится фестиваль-конкурс вокальной музыки имени Николая фон Струве

В Коломне в субботу и воскресенье, 1 и 2 ноября, будет проходить VIII Открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки имени Николая фон Струве, прием заявок на участие завершен. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участниками мероприятия станут исполнители со всей России и из других стран, оно пройдет на сцене 1-го Московского областного музыкального колледжа. Выступления в рамках конкурсной программы подготовят солисты, ансамбли и концертмейстеры. В программе также заявлены мастер-классы, лекции о русской вокальной музыке и встречи с музыковедами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+