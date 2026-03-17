В Коломне состоится лекция-концерт «Венские классики: В. Моцарт и Л. Бетховен»
Фото: [Фото: Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»]
В среду, 25 марта, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» пройдет лекция-концерт «Венские классики: В. Моцарт и Л. Бетховен», приуроченная к 270-летию со дня рождения В. Моцарта и 255-летию со дня рождения Л. Бетховена. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Автором мероприятия выступила доктор культурологии, профессор кафедры музыки и изобразительного искусства Государственного социально-гуманитарного университета Елена Щербакова. Посетители смогут услышать концертную программу в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Среди них — Татьяна Новикова, Мария Новикова и Маргарита Гусева. Вход свободный, узнать другие подробности можно на сайте.
