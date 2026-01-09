В Коломне специалисты ликвидируют последствия мощного снегопада

В Коломне продолжается ликвидация последствий мощного снегопада, дорожные службы работают в сельских населенных пунктах Возрождение, Андреевка, Богдановка, Заречный, Новоселки, Проводник, Горы, Непецино, Бардино, Найдено и Доношово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

В Коломне специалисты убирают улицы Девичье поле (в районе домов 16, 24, 32), Красина, Козлова, Кошевого, Заставная, Малинское шоссе, Окский проспект и не только.

«Производится очистка и обработка дорог, очистка тротуаров механизированным способом и вручную с применением средств малой механизации. Вчера был запущен цикл отработки по сельским населенным пунктам», - рассказали в отделе дорожного хозяйства администрации округа.

Жителей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы службы могли быстрее ликвидировать последствия непогоды.

