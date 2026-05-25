Вода дороже жизни: подмосковный врач вернулся из «самого опасного» госпиталя Африки

Ступинский уролог Александр Угаров поменял стерильный кабинет подмосковной больницы на духоту экваториальной Африки, пишет REGIONS . Меньше недели назад он вернулся из Демократической Республики Конго, где в составе международной команды оказывал бесплатную помощь местным жителям. В регионе, где бутилированная вода ценится на вес золота, а поддельные препараты встречаются чаще настоящих, российские медики приняли около пятисот пациентов.

Экватор, джунгли и два города миссии

В середине мая Александр Угаров отправился в Африку не как турист, а как участник программы «Международная гуманитарная миссия Екатерины Глок». Десять врачей из разных уголков России — от Чечни до Дальнего Востока — собрались в команду, чтобы пересечь континент. Маршрут выстроили через два населенных пункта: сначала столица Киншаса с ее университетом, затем Кисангани.

Именно последний пункт назначения, по словам самого медика, запомнился больше всего. Населенный пункт расположен в месте зарождения реки Конго, прямо посреди экваториальных лесов. Организатором поездок выступил доктор — коренной житель тех мест, который хорошо знал все местные вызовы. «Достаточно большой город, и там мы проработали еще одну неделю», — именно так хирург из Подмосковья описал финальный этап путешествия.

Бедность на фоне богатств: конголезский парадокс

Демократическая Республика Конго — страна колоссальных контрастов. Недра здесь полны природных ископаемых, а вот население влачит жалкое существование. Даже в столице люди живут без централизованного водопровода, а электричество подают с регулярными перебоями. К тому же то и дело вспыхивают вооруженные конфликты, добавляя хаоса в повседневность.

В таких условиях еда, чистая жидкость для питья и настоящие медицинские препараты становятся роскошью. Российский врач пояснил: с медикаментами ситуация критическая из-за огромного количества подделок. Именно поэтому гуманитарный груз — а это 24 чемодана с лекарствами — разобрали подчистую. Команда раздавала препараты адресно, ориентируясь на жалобы и диагнозы каждого конкретного обратившегося. Итог работы: тридцать операций и примерно 500 консультаций, причем все услуги абсолютно бесплатны для африканцев.

Тыловой тыл: как помог фонд из Ступина

Поездка вряд ли состоялась бы без поддержки местного благотворительного фонда «Спутник Добра». Руководитель организации Алена Калашникова, как рассказал Александр Угаров, предоставила большой объем медикаментов сверх того, что хирург мог взять с собой лично.

Причем эта помощь не закончится на Конго. Врач уточнил, что часть груза отправится в другие горячие точки — в частности, с другими миссиями в Чад и Сьерра-Леоне. Там дети, остро нуждающиеся в поддержке, получат не только лечение, но и одежду с продуктами питания.

Один в поле воин: африканский коллега как персонаж Булгакова

Особое удивление у российских специалистов вызвала организация местной медицины. Ступинский доктор нашел для этого точное сравнение: «земский врач» из дореволюционной России или из произведений Булгакова. Один человек здесь вынужден совмещать функции анестезиолога, хирурга, гинеколога и уролога. Местный эскулап берется за все, что может: от родовспоможения до удаления камней из почек.

Задача гостей из России заключалась в другом: они выступали узкопрофильными консультантами. Помогали местному коллеге разбирать запутанные клинические случаи и показывали современные методики. Для понимания масштаба: в родной больнице Угарова по урологии ежегодно проводится около 650 операций.

Жидкостная математика: как не заработать камни

Вернувшись в цивилизованные условия, врач напомнил и о простой профилактике. Главный враг здоровья почек, по его мнению, — это сладкие газировки вроде кока-колы и пересоленная пища. Куда полезнее — регулярная физическая активность и обильное питье.

Александр Угаров привел сухую статистику: если человек выпивает столько жидкости, что его суточный диурез превышает 2,5 литра, риск образования камней падает на 60 процентов. В России выполнить эту рекомендацию несложно — вода льется из крана и продается в любом магазине. В Африке же все иначе. Там безопасно пить только покупную бутилированную воду, и то не факт, что она найдется в каждом доме. Эта простая бытовая трудность, как признался хирург, оказалась главным шоком всей командировки.

Пауза на год: планы на будущее

Новую гуманитарную миссию Александр Угаров рассматривает не раньше чем через 12 месяцев. Сейчас специалист намерен взять паузу и вернуться к привычному ритму: оперировать и вести прием в родном Ступине, наслаждаясь отсутствием проблем с электричеством и водоснабжением. В Африку он еще вернется, но позже. А пока 24 чемодана добра розданы, пятьсот судеб затронуты, и джунгли на время уступили место подмосковной осени.

