В Коломне стартовали отделочные работы в рамках капремонта учебного корпуса школы

На улице Зайцева, 11, в Коломне продолжается капитальный ремонт учебного корпуса школы № 14, строители приступили к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Площадь школы составляет более 2,1 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.