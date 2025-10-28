В четверг, 30 октября, в Коломне стартует первый этап Кубка России по конькобежному спорту, в нем примут участие более 200 конькобежцев из 25 регионов России, а также Белоруссии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Конькобежцам предстоит выступить на дистанциях: 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 м, командных забегах и масс-старте. Онлайн-трансляция соревнований будет доступна на сайте.

Победителей и призеров определят по наибольшей сумме очков, полученных на всех этапах Кубка России, включая финал. Следующие соревнования пройдут в Санкт-Петербурге (ноябрь 2025), Челябинске (январь 2026) и Кирове (февраль 2026). Финальные соревнования пройдут в Коломне с 5 по 7 марта 2026 года.

