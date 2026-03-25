Строительство нового корпуса школы №14 в Коломне завершили на 50%
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Коломне уже наполовину достроили новый корпус школы №14. Объект возводится на улице Шилова, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Четырехэтажное здание строят в рамках рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета. Сейчас здесь монтируют инженерные системы, устанавливают окна и витражи спортзала, обустраивают кровлю.
Корпус рассчитан на 400 учеников. В нем разместятся учебные классы, лаборатории, библиотека с зоной ИТ, мастерские, спортзал. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки.
Завершить работы планируется в 2027 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Островцах.