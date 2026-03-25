В Коломне уже наполовину достроили новый корпус школы №14. Объект возводится на улице Шилова, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Четырехэтажное здание строят в рамках рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета. Сейчас здесь монтируют инженерные системы, устанавливают окна и витражи спортзала, обустраивают кровлю.

Корпус рассчитан на 400 учеников. В нем разместятся учебные классы, лаборатории, библиотека с зоной ИТ, мастерские, спортзал. На прилегающей территории установят игровые и спортивные площадки.

Завершить работы планируется в 2027 году.

