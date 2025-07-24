В Коломне в рамках реконструкции школы снесли аварийную постройку

В Коломне на улице Шилова снесли аварийное нежилое строение, демонтаж провели в рамках реконструкции здания МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки на 400 мест. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание располагалось на территории образовательного учреждения и ранее использовалось в качестве хозяйственной постройки, его площадь составляла около 490 кв. м. Со временем в связи с износом конструктивных элементов объект включили в перечень подлежащих ликвидации.

Работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора провели во втором квартале 2025 года, на освободившейся территории в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» возведут пристройку к учебному корпусу. Завершить работы планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.