В Коломне весной достроят новый цех по производству сухих смесей

В Коломне уже на 97% построили новый цех по производству сухих смесей. Завершить работы планируется к апрелю, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует производитель декоративных и облицовочных материалов «Дарстрой». Площадь нового цеха составит 4 тыс. кв. м. Сейчас в нем прокладывают инженерные сети и проводят пусконаладочные работы.

Здесь будут выпускать сухие смеси для внутренних отделочных работ. Ожидается, что объем производства составит до 60 тонн в час.

