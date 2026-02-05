В Коломне возведут детский сад на 125 мест

В городе Озеры городского округа Коломна на улице Калинина продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 125 мест, работы проходят в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители выполняют работы по устройству арматурного каркаса, гидроизоляции, вывозу грунта. В здании будет два этажа, его площадь составит 2,4 тыс. кв. м. В нем разместятся шесть групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Для них также обустроят музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, пищеблок полного цикла.

На прилегающей территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами, учреждение откроют в 2027 году.

