В Коломне возвели новостройку в составе ЖК «Микрорайон Донской»

В ЖК «Микрорайон Донской» городского округа Коломна построили многоквартирный жилой дом, ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка площадью более 8,7 тыс. кв. м рассчитана на 128 квартир различной планировки. На прилегающей территории оборудованы парковки для велосипедов, установлена детская площадка с безопасным резиновым покрытием, благоустроены зеленые зоны с газонами, деревьями и кустарниками.

Местным жителям также доступны школа, детский сад, детские развивающие клубы и площадки, салоны красоты, супермаркеты, медицинские центры, кафе и спортивные учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.