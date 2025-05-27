В Коломне возвели первый российский плавучий госпиталь

Компания «Порт Коломна» построила первый в России речной плавучий госпиталь на территории подмосковной Коломны, теплоход медицинского назначения «Святитель Лука» спустили на воду во вторник, 27 мая. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Госпиталь возвели на судостроительном производстве АО «Порт Коломна», компания включена в Федеральный перечень системообразующих предприятий страны. Производство порта включает конструкторское бюро, цеха для сборки объемных секций и ремонтные цеха. Работы провели по заказу автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр профессиональной патологии».

В состав экипажа войдут 12 человек, количество медперсонала составит 25 специалистов. В госпитале смогут принимать до 50 посетителей, это позволит обеспечить доступной медпомощью жителей отдаленных российских регионов.

Компания будет также осуществлять перегон судна от места постройки до места эксплуатации, значительная часть маршрута пройдет по Северному морскому пути.

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