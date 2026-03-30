В Коломне врачи извлекли два крупных камня из желчного пузыря женщины

Хирурги Коломенской больницы извлекли два крупных камня из желчного пузыря пациентки, она поступила в учреждение с классическими симптомами желчнокаменной болезни – болью и тяжестью в правом подреберье и горечью во рту. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ходе УЗИ диагноз был подтвержден, в желчном пузыре образовались два камня, общая длина которых достигала 9 см. Заведующий хирургическим отделением Коломенской больницы Дмитрий Мишин отметил, что ей провели оперативное лечение лапароскопическим доступом.

«Операция длилась 35 минут и прошла успешно – желчный пузырь был извлечен через небольшие проколы в брюшной стенке. Вместе с ним были удалены сразу два камня», – добавил он.

Состояние женщины после операции улучшилось, ее выписали из стационара под наблюдение хирургов поликлиники по месту жительства.

