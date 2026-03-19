В Коломне врачи спасли мужчину, которому в глаз попал осколок керамического диска

Специалисты Коломенской больницы спасли мужчину, которому в глаз попал осколок керамического диска. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 26 лет с проникающей раной роговицы и травматической катарактой правого глаза. Оказалось, что во время гравировальных работ ему в глаз попал осколок керамического диска.

Врачи экстренно направили пациента на операцию. В ходе нее они удалили поврежденный хрусталик и имплантировали искусственный. Сам осколок извлекли, его размер составил 1 мм.

Операция прошла успешно. На данный момент пациент выписан на амбулаторное наблюдение офтальмолога. Прогноз восстановления зрительных функций у него хороший.

