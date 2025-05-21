В Подмосковье взяли под дополнительную защиту еще один памятник природы

В Подмосковье взяли под дополнительную защиту памятник природы областного значения — «Парк Келлера в деревне Сенницы-2». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

ООПТ создали в 1986 году. Площадь заказника составляет более 51 га. Площадь установленной охранной зоны составила почти 215 га.

Основным объектом охраны в заказнике является природно-парковый комплекс. Его заложили на территории усадьбы Сенницы как эталонный английский парк. Здесь сохранились древние и редкие насаждения, включая аллею лиственниц, которым 120 лет.

В заказнике обитают позвоночные животные 36 видов, в том числе занесенные в Красную книгу зеленый дятел и черный коршун.

Ранее в министерстве призвали к ответственному отдыху на территориях памятников природы региона.