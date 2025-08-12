В Комитете по конкурентной политике Подмосковья рассказали о новых объектах, выставленных на торги

В Комитете по конкурентной политике Московской области рассказали о новых объектах, которые были выставлены на торги. Это 188 участков и помещений, представленных за неделю.

В частности, за неделю в аренду выставили 132 земельных участка и одно нежилое помещение, на продажу — 54 участка и одно помещение.

К примеру, в Волоколамске предлагают арендовать участок земли площадью 12 соток, который находится в деревне Комарово. Объект подходит для строительства дома. Стартовая цена составляет 27,9 тыс. руб. в год.

В Богородском округе можно купить участок для строительства частного дома в деревне Боровково. Его площадь составляет семь соток, а начальная цена — 615,2 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале строительства нового корпуса перинатального центра в Видном.