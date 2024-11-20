В Комлесхозе Подмосковья назвали самые горимые лесничества и муниципалитеты в этом сезоне

По итогам пожароопасного сезона 2024 года в список наиболее горимых вошли Ногинское, Виноградовское, Московское учебно-опытное, Егорьевское лесничества, а также лесничество «Русский лес». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов уточнил, что по площади возгораний в антирейтинг вошли Ногинское (35,36 га), Дмитровское (13,69 га), Московское учебно-опытное (13,53 га), Орехово-Зуевское -(12,59) га и Егорьевское (5,48 га). В числе самых горимых округов оказались Балашиха, Павлово-Посадский, Ступино, Раменский и Богородский. Агулов также отметил, что в целом за год средняя площадь обнаружения лесных пожаров в регионе сократилась почти на 50%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.