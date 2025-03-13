В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что делать, если сильный ветер застал в лесу

В Комитете лесного хозяйства Московской области в связи с прогнозируемым 14 марта штормом рассказали, что делать, если сильный ветер застал в лесу.

Согласно прогнозу, ожидаются порывы ветра до 25 м/с. При таком ветре ломаются ветви деревьев, сносит шаткие конструкции, может быть повреждена кровля.

При подобных погодных условиях в лес лучше не ходить. Если ветер все же застал в лесу, следует внимательно осмотреться — опасны не только падающие стволы, но также ветки и другие предметы, которые может подхватить ветер.

Следует защитить голову и не оставаться на открытом пространстве, даже если вокруг невысокие деревья. Рекомендуется найти глубокую яму и расположиться у ее отвесной стены. Также подойдет крутой склон холма.

Ранее сообщалось, что подмосковные энергетики были приведены в повышенную готовность в связи с ожидаемым штормом.