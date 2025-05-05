В Комлесхозе Подмосковья рассказали о ходе работ по ликвидации последствий циклона

Подмосковные лесничие продолжают помогать аварийным бригадам региона с ликвидацией последствий циклона, который привел к отключению электричества в ряде округов. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Так, в округах, которые пострадали от непогоды, практически в круглосуточном режиме трудятся 10 мобильных бригад из шести лесничеств — Дмитровского, Звенигородского, Истринского, Московского учебно-опытного, Сергиево-Посадского и Талдомского.

Более 30 специалистов освобождают ЛЭП от упавших деревьев, расчищают дороги, убирают навалы деревьев вдоль вылетных автомагистралей, распиливают деревья, перекрывающие въезды в СНТ.

К примеру, в Талдомском лесничестве расчистили свыше 50 км дорог и 14 км ЛЭП, в Истринском лесничестве — три дороги, в Звенигородском убрали деревья на дорогах, следующих к СНТ «Дружба» и «Дубрава».

Ранее сообщалось, что энергетики региона завершили основные работы по восстановлению электроснабжения.