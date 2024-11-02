В Комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе

В ближайшие три дня на территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, температура воздуха днем в этот период составит +1…+2 градуса, ночью — -2…+4. Погода будет облачной с прояснениями погоду, возможны осадки в смешанной фазе.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания сообщить о нем можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.