В комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 10 апреля, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что такой прогноз сохранится и на ближайшие два дня. Температура воздуха днем составит +1…+4 градуса, ночью — -1…-5. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможен небольшой снег.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.