В Комлесхозе Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие дни

В ближайшие три дня на всей территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства.

По данным ведомства, температура воздуха днем в эти дни составит +8…+11 градусов, ночью — +5…+6. Погода будет облачная с прояснениями, возможны небольшие дожди.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.