В Комлесхозе Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах на ближайшие три дня

В ближайшие три дня на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

При этом в Виноградовском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» в этот период прогнозируется II класс. Температура воздуха днем до конца недели будет составлять +8…+9 градусов, ночью — +4…+7. Погода будет облачной с прояснениями, возможны дожди.

Жителям и гостям региона напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.