В комлесхозе Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В понедельник, 24 марта, в Подмосковье ожидается II класс пожарной опасности в лесах. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве добавили, что во вторник, 25 марта, на большей части территории региона также прогнозируется II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — III класс. 26 марта I класс опасности ожидается в Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах, в остальных — II класс.

Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесах можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.