В Королеве до конца года капитально отремонтируют детский сад № 5
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Королеве до конца этого года завершится капитальный ремонт детского сада № 5. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Двухэтажное здание площадью свыше 1 тыс. кв. м расположено на Пионерской улице. Учреждение рассчитано на 107 мест. Его ремонтируют по госпрограмме.
Сейчас на площадке работают 25 человек, задействованы две единицы техники. Специалисты проводят электромонтажные работы, устанавливают сантехнику, приводят в порядок помещения и прилегающую территорию.
Степень строительной готовности объекта превысила 94%. Работы завершатся до конца года.
