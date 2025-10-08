В Королеве до конца года капитально отремонтируют детский сад № 5

В Королеве до конца этого года завершится капитальный ремонт детского сада № 5. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Двухэтажное здание площадью свыше 1 тыс. кв. м расположено на Пионерской улице. Учреждение рассчитано на 107 мест. Его ремонтируют по госпрограмме.

Сейчас на площадке работают 25 человек, задействованы две единицы техники. Специалисты проводят электромонтажные работы, устанавливают сантехнику, приводят в порядок помещения и прилегающую территорию.

Степень строительной готовности объекта превысила 94%. Работы завершатся до конца года.

