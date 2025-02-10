В Королеве к новому учебному году завершат строительство нового корпуса первой школы

В Королеве продолжается строительство пристройки к зданию школы № 1, рассчитанной на 400 мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сегодня на стройплощадке трудятся 37 человек. Параллельно с возведением стен и укладкой перекрытий проводятся работы по гидроизоляции подвала. Одной из главных задач было решение вопроса с газопроводом, который проходил прямо через фундамент будущего перехода. Благодаря слаженной работе специалистов эта проблема успешно решена, и строительство идет без задержек», — говорится в сообщении.

Дизайн постройки будет выполнен в космической тематике, внешне она будет похожа на Международную космическую станцию. После сдачи объекта в эксплуатацию школа будет состоять из трех корпусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.