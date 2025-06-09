В Королеве местный житель защитил пожилого соседа от мошенников

В Королеве местный житель защитил своего пожилого соседа от мошенников, он позвонил в Дежурную часть УМВД России по городскому округу и сообщил о том, что пенсионера пытаются обмануть. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что 89-летнему мужчине по очереди звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансового учреждения. Они призвали его задекларировать наличные деньги в налоговой инспекции, чтобы их не изъяли в пользу государства во время якобы запланированного отпуска. Пенсионер хотел передать деньги их сотруднику, однако ему помешал сосед, который случайно услышал разговор его знакомого со злоумышленниками на лестничной площадке и сообщил в полицию.

В результате был задержан 22-летний уроженец Выборга, которому пенсионер передал в коробке 300 тыс. рублей. Он рассказал, что нашел работу в мессенджере. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Задержанному грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.