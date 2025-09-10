В Королеве мужчину задержали за продажу чужих банковских карт

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали 22-летнего жителя Московской области, которого подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что полицейские получили информацию о том, что он продает чужие банковские карты через мессенджер с целью дальнейшего неправомерного использования. Сотрудники полиции договорились о встрече с продавцом под видом потенциальных покупателей и задержали его.

В ходе досмотра у мужчины нашли три банковские карты, выпущенные на имена других граждан, деньги и телефон. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 187 УК РФ, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.