В Королеве на 75% завершили капремонт первой школы

На Октябрьской улице в Королеве продолжается капитальный ремонт трехэтажном здании школы №1, стройготовность объекта достигла 75% - специалисты ведут монтаж инженерных сетей, установка дверей, отделочные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в июле 2026 года.

Площадь здания составляет более 5,7 тыс. кв. м. В нем появится информационно-библиотечный центр, площадки для реализации креативных идей школьников и не только. Отдельно реализуется проект по росписи стен в стиле космонавтики. Проект охватывает около 160 кв. м и реализуется под руководством художника Алексея Шилова. Мастера используют рельефную технику сграффито для создания картин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.