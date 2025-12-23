В Королеве наполовину завершили демонтаж в рамках капремонта дошкольного отделения пятой школы

На проспекте Королева, д. 5 городского округа Королев продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 5, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Площадь детского сада составляет более 1,6 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.