В Королеве обновят здание детского сада при четвертом лицее

В Королеве начался капитальный ремонт здания дошкольного отделения лицея № 4, работы пройдут в рамках госпрограммы за счет средств бюджета области. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работает команда из 13 человек и одной единицы техники, строители ведут демонтажные работы», — говорится в сообщении.

Рабочим предстоит обновить кровлю и фасады, входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, выполнить внутреннюю отделку помещений и не только. Ремонт завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.