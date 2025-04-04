В Королеве определили подрядчика для завершения строительства школы в ЖК «Золотые ворота»
Строительство школы завершат в ЖК «Золотые ворота» в Королеве
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Королеве определили подрядчика проектирования и завершения строительства школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, в жилом комплексе «Золотые ворота», контракт на выполнение работ заключен с ООО «Высота». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их завершат в 2028 году.
«Согласно техзаданию, в здании общей площадью 13 тыс. кв. м разместятся учебные классы и мастерские, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая, а также медкабинет и административные помещения», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории создадут спортивное ядро и зоны для отдыха. В ведомстве напомнили, что школу начали возводить в 2016 году, однако работы были приостановлены. Стройготовность объекта составила 15%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.