В Королеве определили подрядчика капремонта первой школы

В Королеве определили подрядчика капитального ремонта средней образовательной школы № 1, расположенной на улице Октябрьская, д. 10, работы проведет компания «Автобытдор». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет около 4,3 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и не только. Школу возведут в 1932 году.

Ремонт пройдет в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета, его завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.