В Королеве осудили мужчину, избившего знакомого бутылкой до смерти

Суд признал виновным 51-летнего жителя Королева в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), заместитель прокурора Московской области Сергей Панин поддержал государственное обвинение по этому делу. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В суде установили, что в конце декабря 2024 года он находился в гостях у 62-летнего знакомого в квартире, расположенной на улице Проезд Воровского Королева. Между пьяными мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес второму множественные удары по голове стеклянной бутылкой. Пострадавший умер от полученных травм в медучреждении на следующий день.

Суд приговорил виновного к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.