В Королеве по Народной программе «Единой России» отремонтируют 6 км водопроводных линий

В Королеве в рамках Народной программы «Единой России» капитально отремонтируют 6 км водопроводных линий, питающих котельные. В городе активно ведется подготовка к отопительному периоду и модернизация водоснабжения и водоотведения.

К примеру, одна из линий обеспечивает водой 6,5 тыс. жителей микрорайона Юбилейный. Это единственный источник для котельной №2, обслуживающей 35 МКД и восемь социальных объектов.

До конца 2026 года планируется заменить участки питающих водоводов к ТЭЦ ПАО РКК «Энергия».

Также в рамках Народной программы в Королеве капитально ремонтируют котельную №3А — основную для Юбилейного. До конца года здесь установят два новых котла и завершат монтаж дымовой трубы. Работы продолжатся в 2026-м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе подготовки региона к отопительному периоду.