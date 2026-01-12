В Королеве приступили к поставке медоборудования в строящуюся поликлинику

На улице Циолковского в Королеве продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 1 тыс. посещений в смену, строители приступили к поставке медицинского оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В здании ведется монтаж стеновых панелей, устройство инженерных систем – вентиляции, водо- и теплоснабжения, электромонтажные работы. На всех этажах ведутся отделочные работы, монтаж лифтового оборудования», – добавил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории Королевской больницы, стройготовность объекта превысила 75%. Министр добавил, что на объекте задействовано 170 рабочих и три единицы техники.

Пациентам будут доступны отделение неотложной помощи, терапия, хирургия, профилактика, физиотерапия, центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и не только. Площадь медицинского учреждения составит более 17 тыс. кв. м, его оснастят современным оборудованием – КРТ, МРТ, маммографом, флюорографом, рентген- и УЗИ-аппаратами. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.

