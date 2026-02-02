В Королеве уже наполовину отремонтировали школу № 1

В Королеве уже наполовину выполнили капремонт школы № 1 на Октябрьской улице. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школу построили в 1989 году. Этот капремонт в ней — первый. Площадь трехэтажного здания составляет 5,7 тыс. кв. м. Его ремонтируют за счет бюджетных средств.

Сейчас на площадке работают более 60 человек. Рабочие приводят в порядок полы и стены, меняют инженерные сети. Степень готовности объекта составляет 50%. Завершить работы планируется в июле 2026 года.

