В Королеве в ЖК «Ривер Парк» возвели новостройку с автостоянкой

В Королеве в составе ЖК «Ривер Парк» возвели новый корпус с автостоянкой и нежилыми помещениями, ООО «Профи-Инвест» уже выдали разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь квартир в новостройке составляет более 25,6 тыс. кв. м, в ней представлены студии, просторные трехкомнатные квартиры, а также варианты классического и евроформата. На первом этаже дома расположены помещения общественного назначения, где откроют офисы, кафе и другие бытовые сервисы. На прилегающей территории разместят игровые площадки, а также зоны для занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.