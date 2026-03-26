В Королеве возведут паркинг в составе ЖК «Космический Квартал»

В жилом комплексе «Космический Квартал» городского округа Королев началось строительство многоуровневого надземного паркинга с коммерческой инфраструктурой, группе «Самолет» выдали разрешение на строительство девятиэтажного гаража-стоянки. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году, он появится рядом с жилыми домами на пересечении улиц Лесная и Советская. Площадь здания составит 15,6 тыс. кв. м, там разместят 488 машино-мест. Там также разместятся станция технического обслуживания на два поста, атри помещения коммерческого назначения площадью. Рядом будет предусмотрена плоскостная стоянка на 122 машино-места для временного хранения автомобилей.

В состав проекта войдут три жилых корпуса с коммерческими помещениями на первых этажах, детский сад, три многоуровневых наземных паркинга. Девелопер также проведет реконструкцию действующей школы.

