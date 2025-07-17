В Королеве врач купила квартиру по «Соципотеке»

Врач Анастасия Матвиец, которая работает участковым терапевтом в ГБУЗ МО «Королевская больница», приобрела собственную квартиру в Королеве в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программа реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, врач узнала о ней еще пять лет назад, когда жила в Приднестровье. После этого она решила переехать в Подмосковье, чтобы попробовать принять участие. Теперь она вместе с семьей переехала из съемной квартиры в собственную, двухкомнатную.

«Район у нас тихий, транспортная доступность тоже радует. Школа для наших двух мальчиков находится буквально в двух шагах от дома, а до работы мне идти пешком всего 20 минут. Детям нравится наш двор, они заводят новые знакомства», — отметила медик.

Напомним, что ознакомиться с условиями получения соципотеки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.