В Королеве врач приобрел квартиру по соципотеке

Врач Евгений Щербаков, который работает детским хирургом в ГБУЗ МО «Королевская городская больница», приобрел собственную двухкомнатную квартиру в Королеве в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«Соципотеку» реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участник программы уточнил, что узнал о ней при трудоустройстве и давно планировал подать заявку. Пока он живет в съемной квартире.

«Я брал квартиру на вторичном рынке, там требуется небольшой косметический ремонт в одной из комнат, а так она готова для проживания. Переехать планирую уже летом», — рассказал специалист.

Напомним, что ознакомиться с условиями участия в программе можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.