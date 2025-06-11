В Королеве врач приобрел квартиру по соципотеке
Врач в Королеве купил квартиру по соципотеке
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
Врач Евгений Щербаков, который работает детским хирургом в ГБУЗ МО «Королевская городская больница», приобрел собственную двухкомнатную квартиру в Королеве в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Соципотеку» реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участник программы уточнил, что узнал о ней при трудоустройстве и давно планировал подать заявку. Пока он живет в съемной квартире.
«Я брал квартиру на вторичном рынке, там требуется небольшой косметический ремонт в одной из комнат, а так она готова для проживания. Переехать планирую уже летом», — рассказал специалист.
Напомним, что ознакомиться с условиями участия в программе можно ознакомиться на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.