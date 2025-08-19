В Королеве задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у студентки деньги и украшения

В Королеве задержали молодого человека, который работал курьером у телефонных мошенников. Жертвой злоумышленников стала студентка, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, мошенники позвонили студентке из Королева под видом правоохранителей и сотрудников Росфинмониторинга. Девушку убедили отдать посылку с ювелирными изделиями и сбережениями.

Забрать посылку из автодоставки должен был местный житель в возрасте 19 лет. Драгоценности ему нужно было сдать в ломбард, а деньги перевести на криптокошелек куратора.

Молодой человек выполнил все требования и получил вознаграждение в размере 5 тыс. рублей. Ущерб, причиненный студентке, составил 200 тысяч рублей.

Курьера задержали по месту его жительства. На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в ГУРБ Подмосковья рассказали о пяти самых крупных случаях мошенничества за июль.