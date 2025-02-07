В Королеве задержали мужчину, обокравшего несколько квартир

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городскому округу Королев задержали ранее судимого за кражу 27-летнего жителя Щелково, которого подозревают в совершении аналогичных преступлений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что он заходил в подъезды многоквартирных домов и искал незапертые квартиры, из которых похищал ценные вещи и деньги и скрывался. Ему удалось совершить две кражи на улице Богомолова и проспекте Космонавтов. Однако при совершении нового преступления на улице Советской правонарушителя заметил хозяин квартиры и вызвал полицию, подозреваемого задержали.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ст. 30, ст. 158 и ст. 158 УК РФ, злоумышленнику грозит заключение под стражу.

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