В Королеве задержали мужчину, угнавшего иномарку

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали 45-летнего жителя Щелково, которого подозревают в угоне иномарки, припаркованной у одного из домов на улице Театральной заведенным двигателем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что двери автомобиля были не заперты, а ключ находился в замке зажигания. Злоумышленник сел в машину и поехал в сторону дома, однако, врезался в забор и совершил наезд на дерево на соседней улице. После этого водитель скрылся с места преступления, его задержали по месту жительства в Щелково.

Собственник транспортного средства сообщил, что отлучился из него, чтобы забрать из дома документы. Когда вернулся, обнаружил пропажу авто. По данному делу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, правонарушителю выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в отношении него составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, по которому ему назначено наказание в виде ареста на 10 суток.

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