Во Владивостоке мужчина на угнанном внедорожнике устроил безбашенную погоню

Неадекватный водитель устроил аварию, влетев в двери храма, а затем попытался избежать задержания полицией, гоняясь по Владивостоку и врезавшись в автобус с пассажирами, сообщил SHOT.

Согласно информации, он сначала на полном ходу врезался в двери храма, потом столкнулся с полицейским патрулем и в конечном итоге задел автобус №11.

Предварительно известно, что никто не пострадал. Полицейские быстро поймали безумного водителя, который вел себя так, словно участвовал в «гонках на выживание».

Выяснилось, что автомобиль был угнан. Его хозяин оставил свой Range Rover на прогреве на улице Русской, и 37-летний житель Хабаровска увидел его, вскочил за руль и отправился в опасное путешествие по городу, пытаясь вырваться от стражей порядка.

Он сбил барьер, врезался в церковь и повредил несколько автомобилей, прежде чем полиция смогла его остановить на Светланской, 41.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой массовой дорожной аварии в Солнечногорске.