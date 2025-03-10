В Раменском полиция ликвидировала лабораторию по производству прекурсоров

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, УНК ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Раменское» задержали 38-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, которого подозревают в организации лаборатории по производству прекурсоров в хозяйственной постройке на арендованном участке в сельском поселении Никоновское. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что мужчина нашел работу по изготовлению запрещенных веществ в одном из мессенджеров. Полицейские обнаружили в постройке порошкообразное вещество в бочке, трех пластиковых ведрах и стеклянной колбе, а также лабораторное оборудование.

Специалисты установили, что содержимым из бочки был прекурсор (может использоваться для синтеза наркотических или психотропных веществ. — Прим. ред.) весом около 50 кг. Остальную часть изъятого продолжат исследовать.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.4 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что нарколабораторию ликвидировали в Королеве.