В Королеве завершили капремонт пятого детского сада

В Королеве на улице Пионерской, д.47А, завершился капитальный ремонт детского сада № 5, рассчитанного на 107 мест, он готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В здании обустроили шесть детских групп, актовый зал, кабинет заведующей и пост охраны, в помещениях установили мебель, систему видеонаблюдения и турникеты на главном входе. На территории появились 11 новых детских площадок, песочницы, газоны и игровые пространства.

